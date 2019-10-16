شاهدوا.. فتاة تسير بملابس فاضحة على طريق عام بجدة

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 09:58 صباحاً - تداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تتجول في شارع عام بجدة بملابس فاضحة ، دون مراعاة للأنظمة والقوانين.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتجول في الشارع بملابس فاضحة، وتتبعها دورية شرطة يبدو أنها تحاول إيقافها.

ولم يتسن التأكد من هوية الفتاة، فيما قال عدد من المغردين أنها من جنسية أجنبية.