شاهدوا.. شيرين عبد الوهاب تعتزل بعد الهجوم عليها على إثر دعمها للبنان

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 09:58 صباحاً - بعد قامت بخطوة إنسانية مميزة تجاه الشعب اللبناني حيث أعلنت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن استعدادها لإقامة حفل في لبنان يعود ريعه للمتضررين من الحرائق التي اندلعت في لبنان، فاجأت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ جميع محبيها عندما قررت إعتزال مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الهجوم الذي تعرضت له بسبب عرضها للدولة اللبنانية حيث اتهمها البعض بأن شيرين قررت مساعدة لبنان لكنها لم تتطوع لمساندة بلدها مصر في الأزمات التي مر بها مؤخراً ولم تقوم بنفس المبادرة تجاه مصر.

عبد الوهاب نشرت فيديو عبر حسابها فيه التعليق التالي: أنا عارفة ‏ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكرهة نجاح الآخرين ومش ‏عاجبها حاجة، مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت أي حاجة.‏

النهاردة أنا نزلت بوست للبنان، علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش ‏طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة، فقررت أكون إيجابية وأعمل ‏حاجة أساعد بيها ولما شوفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت إن مهما الإنسان عمل، مش هيعجب الناس، ده غير إنهم مرة ‏يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي.

فبما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، علشان مأذيش ‏نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات، أرجو من محبيني ما يزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني.‏