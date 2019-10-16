مفاجأة غير متوقعة.. ديو يجمع أديل ونيكي ميناج!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت نجمة الراب الأمريكية، نيكي ميناج عن تعاون فني سيجمعها بالنجمة البريطانية الشهيرة أديل في الفترة المقبلة.

وصرّحت ميناج أنها ستتعاون مع أديل في أغنية جديدة، في مفاجأة غير متوقعة من الجمهور، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل حول المشروع.

وتعتبر نيكي ميناج من أبرز مغنيات الراب في العالم، وبدأت مشوارها في مطلع الألفية الثالثة، بطرحها لبعض الألبومات التي اشتركت فيها مع مطربين مثل دريك وليل واين.

وأديل فهي مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، حصدت الكثير من النجاح النقدي والتجاري منذ ظهورها، واحتلت ألبوماتها المرتبة الأولى في بريطانيا وعدد كبير من البلدان، وقد تصدرت قائمة مجلة HIT البريطانية لأكثر المشاهير ثراءً في المملكة المتحدة لمن هم في عمر الثلاثين أو أقل، بقيمة ثروة بلغت 147.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل الـ 188 مليون دولار أميركي.