نهوى تُغني “أنا إلك” لأوّل مرّة باللهجة اللبنانية – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرحت الفنانة اللبنانية نهوى أغنية جديدة تحمل اسم “أنا إلك” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
وتعتبر هذه أوّل أغنية تقدّمها نهوى باللهجة اللبنانية، حيث التزمت الغناء باللهجة البدوية منذ بداياتها الفنية.
أغنية “أنا إلك”، من كلمات جنا روحانا، ألحان جوزيف جحا وتوزيع باسم رزق، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حدّاد.
تجدر الإشارة إلى أنه في رصيد الفنانة نهوى مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحات لافتة في السنوات الماضية.
كلمات الأغنية:
لبحبوني كتير كتار أنا إلك
لا تخاف ولا تحتار أنا إلك
وكتار لي حواليي عم بموتو عليي إعشق غيرك ما فيي أنا إلك
وعرفوني عم موت عليك شافو البسمي لي بعينك
ما يهمك نظراتي إلن أنا إلك
مهما داري عن الناس غرامي وخبي الإحساس
إنت بتعرف إنك حبي وأنا إلك
لمشاهدة فيديو كليب “أنا إلك”:
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