“أبلة فاهيتا” تقتحم أحداث “الجوكر” – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: يحقق فيلم “الجوكر” نجاحًا كبيرًا في السينمات العالمية، ويتصدّر المرتبة الأولى في شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه.

كما ويشغل الفيلم الذي أحدث ضجة عارمة قبيل إطلاقه، وتخوّفت منه دول عظمى لما يحمله من مشاهد قتل قد تؤثر سلبًا على المشاهدين وتدفعهم لارتكاب الجرائم حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم، مساحة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الشخصية الفكاهية الشهيرة “أبلة فاهيتا”، نشرت من جهتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورًا، من الفيلم خضعت للتعديل عبر برنامج “فوتوشوب” فأضات صورتين مختلفتين لها على الحائط الذي يجلس أمامه “الجوكر”، لتكون بذلك قد اقحمت نفسها في أحد أبرز مشاهد الفيلم.

ويعرض فيلم “الجوكر”، من بطولة الممثل الأمريكي واكين فينيكس، ومن إخراج ترد فيليبس، رؤية خاصة لشخصية “الجوكر”، أشهر شرير في عالم مجلات “الكوميكس”، وألد أعداء “باتمان”، من خلال سردهم لقصة “آرثر فليك”، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة “غوثام”، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان “ستاند أب كوميدي” في المساء.

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ولكن يواجه “آرثر” سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد “الجوكر”، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب “أمير الجريمة المهرج”، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.

يشار إلى أن “الجوكر” أطلق على نفسه “عميل الفوضى”، في فيلم “The Dark Knight”، من إنتاج عام 2008.