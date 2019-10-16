أحمد حلاوة يؤكد أنه كان يتقاضى 4 جنيهات بالحلقة في بداية مشواره الفني

أكد الفنان أحمد حلاوة، أن أكثر ما يميز الشيء عن الآخر هو كيفية صناعته، إذ من الممكن أن تتشابه أنواع الفنون مع بعضها البعض، فهناك العديد من الأغاني الرومانسية التي قدمت على مدار تاريخ الفن، لكن كيفية تقديمها هو ما يميز أغنية عن الأخرى، موضحًا في الوقت ذاته أن الصوت من أهم أدوات التعبير لدى الفنان، وهو ما يعطى الإذاعة متعتها الخاصة، فكل فن من الفنون له متعته.

وأضاف "حلاوة"، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أن متعة المسرح تأتي مع ردود فعل الجمهور وتقبله للعمل، كما أن للسينما متعتها الخاصة، وكذلك التليفزيون، موضحا أن الأهم هو الإتقان، وهو يعنى الحب والاهتمام والإخلاص للعمل.



وأشار إلى إنه شارك في إحدى المؤتمرات الفنية، ولم يكن يمتلك أي أموال "مفلس" على حد تعبيره، لكن بعد انتهاء المؤتمر حصل على مكافأة مالية كبيرة، موضحا أنه بدأ وكان أجر بعض الحلقات يتراوح ما بين ثلاثة أو أربعة جنيهات.

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