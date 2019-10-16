شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا هاجم إلتون جون الأسطورة مايكل جاسكون ووصفه بالمريض العقلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم إلتون جون يسعي للترويج إلي كتاب مذكراته " Me Elton john"، وذلك من خلال إطلاقه العديد من التصريحات الجريئة والمستفزة التي تتعلق بسنوات ممارسته للجنس وتعاطيه المخدرات وعلاقته المثلية بزوجه ديفيد فيرنش، ودخوله في حرب كلامية مع شقيقه، ومؤخرا هجومه على مايكل جاكسون.

نقلت العديد من المواقع الإخبارية هجوم إلتون علي مايكل جاكسون والذي وصفه بالمريض العقلي والمزعج، وأكد إلتون أن مايكل كان شخصية مزعجة لكل من حوله وأنه دعاه لحفل في منزله وتفاجئ بأن مايكل ترك الحشد الموجود بالحفل وذهب ليجلس مع أبن مديرة منزل إلتون وهو ما جعله يتعجب من عدم قدرة مايكل علي التواصل مع البشر والبحث عن الانعزال مثلما كان يفعل إلفيس بريسلي.

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وكان إلتون البالغ من العمر 72 عام قال في مذكراته أن والده الراحل ستانلي دوايت لم يدعمه ولم يخبره أبدا أنه يحبه أو أنه كان فخورا به ، وهو الأمر الذي دفع "جيف" الأخ غير الشقيق لإلتون وهو يبلغ من العمر ( 53 عاما ) ليرد، حيث أكد أن المغني الشهير يصدق فقط ما يريد تصديقه ويبدو أنه عانى من "فقدان ذاكرة هائل".

وقال جيف لصحيفة " ذا ميرور": "أنا لا أفهم تصريحات التون جون في كتاب سيرته الذاتية و ذلك لأن أمي وأبي وأنا ذهبنا جميعا لحضور احدي حفلاته في ليفربول، كنت في ابلغ من العمر 5 سنوات و كان والدي متواجد بجانبي في الحفل"، واستكمل كلامه قائلا:"التون إما أنه يعاني من فقدان للذاكرة ويعتقد بصدق أن والده لم يره في أي حفل موسيقي أو ربما يريد أن يصدق ذلك" .