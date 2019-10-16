شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دولة تشارك في الدورة الثانية لمهرجان مكناس المسرحي بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك في الدورة الثانية من مهرجان مكناس للمسرح ( مكناس خشبة لمسارح العالم ) 12 دولة من مختلف دول العالم بفرقها المسرحية ومن الدول المشاركة فرنسا ، بلجيكا ، ايطاليا ، اسبانيا ، ليتوانيا ،تونس ، مصر ، إيران ، الجزائر ، العراق ، السنغال ، مالي ، بالإضافة إلى المشاركة المسرحية المغربية، وتشارك مصر بالعرض المسرحي " يوم ان قتلوا الغناء " للمخرج تامر كرم.
وأكد رئيس المهرجان الفنان ضعيف بوسلهام أن المهرجان سيقام في الفترة من 28 نوفمبر وحتي 3 ديسمبر وهو من تنظيم فرقة مسرح الشامات بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة )، وجماعة مكناس ومجلس جهة فاس مكناس والمجلس الإقليمي والمعهد الفرنسي بمكناس .
المهرجان يشمل الكثير من الفعاليات منها جائزة النقد لحسن المنيعي وتكريم فنانين من المغرب والعالم العربي وتنظيم ورش في المسرح وإصدارات ولقاءات مفتوحة للفرق المشاركة .
يذكر ان المهرجان في دورته الأولي كرم الفنان الكبير محمد صبحي وسيكرم في دورته الثانية نجما مسرحيا من مصر يكون له إسهامات وأعمال مسرحية مميزة .
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