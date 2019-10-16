شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تتبرع بعائد حفلها للمتضررين من حرائق لبنان والان مع التفاصيل
أعربت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن حزنها العميق على لبنان الذي شهد أمس موجة واسعة من الحرائق دمرت مساحات شاسعة من الأراضي وخلفت خسائر مادية كبيرة.
وأكدت الفنانة تضامنها مع المتضررين من الحرائق، وذلك بالتبرع لهم بعائدات حفل ستقيمه خصيصا للوقوف إلى جانب البلد وأهله.
وأضافت شيرين عبر حسابها الرسمي في تويتر: "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً."
وطالت الحرائق عددا من القرى في لبنان ما أدى إلى نزوح الآلاف من قاطنيها إلى مناطق أخرى.
وأعلنت المساجد فتح أبوابها للمتضررين من الحرائق التي اجتاحت لبنان يوم أمس وأمس الأول.
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