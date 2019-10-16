مايا دياب تحتفل.. شراكة عالمية تجمعها مع هذه الماركة المهمة!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب عن شراكة عالمية ستجمعها مع ماركة “بالمان” الشهيرة.

ونشرت مايا دياب عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو ظهرت فيه وهي تحتفل مع فريق عملها بعد يوم تصوير طويل خاص بالحملة الدعائية التي سيتم من خلالها الإعلان عن هذه الشراكة.

وأشارت مايا في تعليقها على الفيديو إلى أنها متحمسة جدًا للكشف عن تفاصيل تعاونها مع “بالمان”. هذا واستبدلت مايا صورتها البارزة عبر حسابها على موقع “تويتر”، بصورة لخلفية من اللون الأسود كتبت عليها عبارة “مايا دياب X بالمان” باللون الأبيض، وذلك للترويج لتعاونها مع الماركة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب طرحت منذ فترة أغنية “يابا يابا” وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج كريستال يونس.