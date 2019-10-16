كارول سماحة في المرتبة الأولى!

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة حصد نجاح أغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة بفيلمها الجديد “بالصدفة” والتي طرحتها منذ شهر تقريبًا.

الأغنية تُلاقي أصداءً إيجابية جدًا، حيث حصدت أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، كما وتتصدّر منذ طرحها قائمة الأغاني العربية الأكثر طلبًا في مختلف البلدان العربية.

وتحتلّ أغنية “بتآمن بالصدفة” لهذا الأسبوع المرتبة الأولى في سباق الأغاني لإذاعات “فايم اف ام – Fame Charts” في لبنان.

أغنية “بالصدفة” من كلمات وألحان الفنان اللبناني الشامل مروان خوري وتوزيع داني خوري.

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تجدر الإشارة إلى أن فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة السينمائية، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو، ومن المقرر إنطلاق عرضه في الصالات السينمائية اللبنانية يوم 26 أيلول/سبتمبر المقبل.

لمشاهدة فيديو أغنية “بتآمن بالصدفة”: