متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة حصد نجاح أغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة بفيلمها الجديد “بالصدفة” والتي طرحتها منذ شهر تقريبًا.
الأغنية تُلاقي أصداءً إيجابية جدًا، حيث حصدت أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، كما وتتصدّر منذ طرحها قائمة الأغاني العربية الأكثر طلبًا في مختلف البلدان العربية.
وتحتلّ أغنية “بتآمن بالصدفة” لهذا الأسبوع المرتبة الأولى في سباق الأغاني لإذاعات “فايم اف ام – Fame Charts” في لبنان.
أغنية “بالصدفة” من كلمات وألحان الفنان اللبناني الشامل مروان خوري وتوزيع داني خوري.
تجدر الإشارة إلى أن فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة السينمائية، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو، ومن المقرر إنطلاق عرضه في الصالات السينمائية اللبنانية يوم 26 أيلول/سبتمبر المقبل.
لمشاهدة فيديو أغنية “بتآمن بالصدفة”:
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة في المرتبة الأولى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.