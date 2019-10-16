سلمى حايك تُهين المقدسات وتَعتدي على الديانة المسيحية!

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة الأميركية المكسيكية من أصول لبنانية سلمى حايك عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، صورة مفبركة، قامت بتركيبها وأثارت حفيظة كثر من الأشخاص الذين هم من الديانة المسيحية.
وفي التفاصيل، فقد عدّلت سلمى حايك صورة “العشاء السري” عن طريق برنامج “فوتوشوب” وأضافت إليها، صورة لها، فظهرت وكأنها جالسة بالقرب من السيد المسيح إلى جانب تلاميذه.
و”العشاء السري” طبقًا للعهد الجديد، هو عشاء عيد الفصح اليهودي التقليدي، وكان آخر ما احتفل به يسوع المسيح مع تلاميذه، قبل أن يتم اعتقاله ومحاكمته وصلبه. ويعتبر الحدث شديد الأهمية، إذ تأسس به سر القربان، وقدّم فيه يسوع خلاصة تعاليمه. الحدث يمثل المقابل الإنجيلي لمناسبة خميس الأسرار.
الصورة المعدّلة التي نشرتها سلمى حايك وكتبت بتعليقها عليها: “أنا جدًا جدًا ممتنة”، تسبّبت بضجة عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبرها عدد كبير من المؤمنين إهانة واضحة للمقدّسات واعتداء واضح وصريح على الديانة المسيحية.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من قبل الجهات المختصة بمتابعة هكذا انتهاكات في الكنيسة المسيحية، غير أن عددًا من رجال الديانة المسيحية أعربوا عن رفضهم لما قامت به سلمى حايك من خلال منشورات عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.
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