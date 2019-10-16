الطفل عمرو أحمد "بائع الماء".. والده يقفُ أمام حلمه ووالدته تُحاول إنقاذه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرّرت والدة الطفل اليمني عمرو أحمد "بائع الماء" الذي أثار صوته الغنائي إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بل وكذلك الفنانين والمنتجين، أن ترفع قضية على زوجها لإنقاذ ابنها الذي منعه والده من السفر إلى لبنان إلا بمقابل مادي.

وفي التفاصيل؛ فقد قدّم الملحن صبحي محمد عرضًا فنيًا للطفل اليمني عمرو أحمد لإطلاق أغنية وفيديو كليب بعدما أُعجب بصوته وهو يؤدي أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، فرفض والده السماح له بالسفر إلى لبنان، وطلب مبلغًا ماديًا كبيرًا لقاء ذلك، وهو ما رفضه الملحن.

والدة الطفل التي انفصلت عن زوجها منذ سنوات قررت التدخل لمساعدة طفلها في تحقيق حلمه، ورفعت دعوى ضد الأب للسماح لابنها بالسفر إلى لبنان، حيث يستعد "بائع الماء" للوقوف وجهًا لوجه أمام والده الأربعاء 16 أكتوبر في المحكمة.

Advertisements

يُذكر أن فيديو الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام قد ضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، ونال شهرة واسعة بعد فيديو أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان"، كما تمكّن من لقاء فنانه المفضل صلاح الأخفش، بعد تحقيقه هذه الشهرة.

كما أشادت الفنانة السورية أصالة نصري بالطفل اليمني ونشرت عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، فيديو وقالت في تعليقها: "ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح، يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح يا ابني عمرو بائع الماء".