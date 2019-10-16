محمود قابيل يؤكد أن ميرفت أمين خارج حسابات الخلاف مع حسين فهمي

أكد الفنان محمود قابيل أن خلافه مع الفنان حسين فهمي لا علاقة له بالإعجاب الذي شعر به نحو الفنانة ميرفت أمين، أثناء مشاركتهما في فيلم "الحب تحت المطر" (عرض عام 1975).



محمود قابيل روى للإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على قناة النهار كيف طلب منه المخرج حسين كمال شراء رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ "الحب تحت المطر"، واختيار الدور الذي يرغب في تمثيله، ونظرا لخلفيته العسكرية، وقع اختياره على شخصية الجندي المتعلم تعليما عاليا "إبراهيم"، الشخصية الوحيدة التي شعر بأن نجيب محفوظ أحبها، والشخصية المتكاملة المستقيمة، التي يصيبها الزيف المحيط بها في النهاية بالعمى.



وأضاف محمود قابيل أنه علم من حسين كمال أن الفنان محمود ياسين كان المرشح لأداء الدور قبله، وتم ترشيح حسين فهمي لأداء دور "مرزوق"، لكن وبسبب خلافات، تم إسناد الدور لراقص الباليه الراحل عبد المنعم كامل.



وردا على سؤال عمرو الليثي حول ما يتردد، بل وما هو مثبت في صفحته بموقع "ويكيبيديا"، عن زواجه من ميرفت أمين في فترة اشتراكهما في "الحب تحت المطر"، نفى محمود قابيل صحة هذه المعلومة، وقال إنه أحب ميرفت أمين بالفعل واعترف لها بذلك، وكان بينهما إعجاب متبادل، وهذا كل شيء.



وأضاف محمود قابيل أن ميرفت أمين لم تكن في ذلك الوقت تعرف حسين فهمي، الذي كان آنذاك متزوجا من زوجته الأولى، وأكد أن خلافهما لا علاقة له بالموضوع، أما سبب انقلاب حسين كمال عليه بنهاية الفيلم، فلأنه كان يستاء من وجود علاقة بين شخصين أثناء التصوير.

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