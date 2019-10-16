شيرين عبد الوهاب تعود لإثارة الجدل وتصدم جمهورها بقرار مُفاجئ

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لإثارة الجدل مجدداً حولها وحول قراراتها الفنية بعد ان فاجأت الجميع اليوم بإعلان اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي وغلق صفحتها على فيسبوك، حيث ونشرت شيرين عبد الوهاب بياناً على صفحتها بانستقرام وتويتر أعلنت به غضبها من تعليقات البعض السلبية على منشوراتها وكذلك من الشائعات التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، وكشفت عن تعرضها لهجوم غير مبرر بعد تدوينتها الأخيرة حول رغبتها في الغناء في لبنان لصالح متضرري وضحايا الحرائق.

وقالت شيرين عبد الوهاب في بيانها إنها لا تلتف لأعداء النجاح وتعرف أن أغلبية الجمهور محترم ومتصالح مع نفسه، ولكنها قررت اعتزال السوشيال ميديا حتى لا تؤذي هذه الأغلبية برؤية التعليقات السلبية وعبرت عن غضبها من شائعات الحمل والإجهاض والتشكيك في وطنيتها والتي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

وقالت شيرين عبد الوهاب في نهاية بيانها المفاجيء:" بما إن أنا شخص غير مغلوب على أمره قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا عشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات.. أرجو من محبيني ما يزعلوش مني عشان دي حاجة هتريحني وتفرحني"، وأغلقت شيرين صفحتها بفيسبوك فور نشرها البيان واكتفت بترك حسابها بانستقرام وتويتر.

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وأثارت شيرين عبد الوهاب الجدل بقرارها باعتزال مواقع التواصل والذي صدم جمهورها وطالبوها بالتراجع عنه خاصة أنه جاء بعد أيام من عودتها لنشاطها الفني بعد فترة اختفاء وكذلك عودتها إلى متابعة حساباتها بمواقع التواصل بعد انقطاع طوال فترة الصيف، وذكر الجمهور بقرارها اعتزال الفن الذي اتخذته منذ 3 سنوات وتراجعت عنه.

ولاقت مبادرة شيرين عبد الوهاب بالغناء في لبنان والتبرع لصالح ضحايا الحرائق تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور وزملائها الفنانين وعلى رأسهم أحلام التي أعلنت انضمامها للمبادرة وأعادت نشر تغريدة شيرين وعلقت عليها:" وانا معاكي مشاركة شيرين حبيبتي لبنان ياما عطانا.. مبادرة رائعة".

شيرين عبد الوهاب تطلق مبادرة تضامناً مع متضرري حرائق لبنان:" الكلام ليس كافياً"

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حالة من الحزن والتضامن من النجوم العرب والجمهور منذ الأمس بعد اندلاع عدة حرائق كبيرة في لبنان والتي دفعت بعض النجوم لإطلاق مبادرات للتضامن مع المتضررين.

وأطلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب مبادرة منها بالغناء في لبنان والتبرع بأجر الحفل وأرباحه لصالح الضحايا والمتضررين من حرائق لبنان، وهي المبادرة التي لاقت تقدير الجمهور خاصة جمهورها اللبناني، وطالب البعض ان ينضم إليها عدد آخر من النجوم للتضامن مع المتضررين.

قلبي يحترق على وطننا الغالي #لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته

ونشرت شيرين عبد الوهاب تغريدة طالبت بها بتنظيم حفل لها في لبنان للتبرع لصالح المتضررين وقالت:" قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً.. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق".

وغردت الفنانة نجوى كرم قائلة:" ربّنا يردّ عن لبنان ويرحم اللي ماتوا بسبب هالحريق يشفي الجرحى..لازم كلنا سوا نراجع ذاتنا لأنّو الطبيعة غضبانة والموضوع بدّو صلاة"،

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