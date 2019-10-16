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دور العرض فى الأردن والكويت تستقبل فيلم أنجلينا جولى الجديد قبل أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائية فى الأردن والكويت غدا الخميس 17 أكتوبر فيلم النجمة العالمية أنجلينا جولى  الجديد Maleficent: Mistress Of Evil ، وذلك قبل عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تستقبله يوم 18 أكتوبر.

 

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ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى  Maleficent: Mistress of Evil، استكمال للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزنى.

 

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلى فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلى مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.

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