ريهام عبد الغفور عن أحد أطفال متلازمة داون: "تابعوا وشوفوا البهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورًا لها رفقة "نوح"، أحد أطفال متلازمة داون.

وعلقت "عبد الغفور"، على الصور قائلًا: " بما إن ‏أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون، فتابعوا حساب نوح علي انستجرام".

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وتابعت: " ‏لو عايزين تعرفوا كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون وتشوفوا بهجة اكتر‏معلومة النهاردة".

وأضافت: " الأطفال اللي عندهم متلازمة داون بيبقوا أحسن في مدارس الدمج، والأطفال العادية بتبقى أحسن لما يتعلموا الاختلاف والطيبة والصداقة. فصول الدمج بتفيد كل الأطفال".

في سياق آخر، كان آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مشاركتها في مسلسل "زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السعدني.