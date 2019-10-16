أصالة عن أمطار لبنان: "معجزة حقيقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

علقت الفنانة السورية أصالة على سقوط أمطار على لبنان، مساء أمس، بعد الحرائق التي اندلعت.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على إنستجرام: "لأنك معجزة حقيقة.. بعث الله لك من السماء ماء ليطفي نارا لنّ تشوّه فيك وجهاً.. فأنت الصّامد الطيّب، غضّ القلّب والرّوح، طبعت على شعبك ملامحك، ليصبح لبنان كأهله، لا تخيفك الصدمات، وإنّ جرحتك الحياة فيكَ دواءها، فأصبحت أنتَ ذاتك أرزاً لا يحترق ولا يميل ولا يُكسر، لأنّ الحياة تتمثّل بكّ، وأنت الملاذ وأنت الفرح، تُحبّ الحياة وفيكَ تمثّلت، حماكَ الله لبنان الحبيب وأبعد عنّك كلّ شر".

وأتت الحرائق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري في لبنان، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، دون معرفة الأسباب، وأمطرت السماء في الساعات الأخيرة ما خفف من الحرائق.