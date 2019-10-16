محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة ماريا كاري، مغني الراب الأمريكي الشهير أشر بعيد ميلاده، عبر حسابها على إنستجرام. ونشرت ماريا كاري صورة تجمعهما، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد أشر، أحبك". يذكر أن أشر، الذي زار مصر العام الماضي، وقضى إجازته في واحة سيوة، احتفل بعيد ميلاده قبل يومين، الذي أتم عامه الـ41.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. ماريا كاري تهنئ أشر بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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