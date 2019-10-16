الليلة.. المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ28

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مؤتمرًا صحفيًّا اليوم الموافق الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تقام فيالفترة من 1 حتي 12 نوفمبر المقبل.
رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.
وسوف يحضر أعضاء اللجنة التحضيرية، وهم: الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور
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