لهذا السبب.. دوزي يؤجل طرح كليبه الجديد

قرر الفنان عبد الحفيظ الدوزي تأجيل طرح الفيديو كليب الجديد لأجل غير مسمى تضامنًا مع الشعب اللبناني، الذي تعرض لعدة حرائق اندلعت في بلدات بمحافظة قضاء عكار شمالي لبنان.

والتهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة واقتربت من مناطق سكنية، في منطقة الدامور، التي تقع في جبل لبنان.

Advertisements

وقد قال المدير العام للدفاع المدني

العميد ريمون خطار، إن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة في لبنان، وتعمل حوالي 200 آلية من الدفاع المدني على إخمادها.

وكان من المقررً طرح كليب اغنيته الجديدة اليوم عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والمتاجر الإلكترونية.