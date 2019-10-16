نوفمبر المقبل.. هشام الجخ يحيي حفل ختام 2019

يحيي الشاعر هشام الجخ حفل ختام 2019، يوم الجمعة الموافق 22 من شهر نوفمبر المقبل، على مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوي، الزمالك.
ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعةمساءً، بأسعار تذاكر تتراوح بين 100 جنيهًا، و 150 جنيهًا، 200 جنيهًا.
ومن ناحية آخرى يستعد الشاعر هشام الجخ لإحياء حفل شعري يوم الخميس الموافق
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