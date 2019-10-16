نوفمبر المقبل.. هشام الجخ يحيي حفل ختام 2019

يحيي الشاعر هشام الجخ حفل ختام 2019، يوم الجمعة الموافق 22 من شهر نوفمبر المقبل، على مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوي، الزمالك.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة

مساءً، بأسعار تذاكر تتراوح بين 100 جنيهًا، و 150 جنيهًا، 200 جنيهًا.

ومن ناحية آخرى يستعد الشاعر هشام الجخ لإحياء حفل شعري يوم الخميس الموافق

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17 من شهر أكتوبر الجاري، على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بأسعار تذاكر تتراوح بين 75 جنيهًا، و120 جنيهًا، و150 جنيهًا.