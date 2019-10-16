شكرا لقرائتكم خبر عن "ادينى قلبك" و"عم الناس".. عبد الباسط حمودة يُحيى حفلا غنائيا بوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة لإحياء حفل غنائى بعد غد الجمعة في أحد أماكن وسط البلد، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، التى كون من خلالها جمهورا كبيرا منها أغنية "أنا مش عارفنى" و"ادينى قلبك"و"عم الناس"، و"يا صيف يا صيف"، وغيرها.

وطرح عبد الباسط حمودة مؤخراً أغنية " كازانوفا" من فيلم "صباح الخير"، وشاركه في غنائها المطرب إيساف وهي من كلمات عماد عبيد، ألحان هاني فاروق.

"صباح الخير" فيلم ينتمى إلى طبيعة الأعمال الدرامية والرومانسية، ولكن تقدَّم بشكل مختلف عما تم تقديمه قبل ذلك فى السينما المصرية، من خلال قصة حب تجمع بين مخرج الإعلانات إيساف ومصممة الأزياء إلهام عبد البديع، ويقع حدث مهم يقلب أحداث الفيلم رأسا على عقب.

الفيلم يشارك فى بطولته كل من المطرب إيساف، إلهام عبدالبديع، وكوكى شقيقة روبى، وأحمد التهامى، ومصطفى هريدى، وياسر على ماهر، وبسنت السبقى، تأليف هيثم وحيد، إخراج أسامة فاضل.