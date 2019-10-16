شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم الرعب It: Chapter Two وصلت كام بعد شهر من عرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم الرعب الأمريكي It: Chapter Two لذى وصلت إيراداته إلى 445 مليون و 846 ألف دولار، وكان قد وصل دور العرض المصرية والأمريكية وبعض الدول حول العالم، يوم 6 سبتمبر الماضى.
وحقق فيلم الرعب حوالى 207 ملايين و 46 ألف دولار في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على 238 مليون و 800 ألف دولار إضافية حول العالم، حسبما نشر موقع "nytimes ".
كما نجح فيلم الرعب It: Chapter Two فى حصد المركز الأول لأكثر أفلام الرعب تحقيقًا للإيرادات لشركة وارنر بروس لعام 2019، وتم عرضه فى أكثر من 27 دولة منها إنجلترا والمكسيك وإسبانيا وفرنسا واليابان.
فيلم It Chapter Two بطولة بيل سكارسجارد، فين وولفارد، جيسيكا شاستين، جيمس ماكافوى، بيل هادر، صوفيا ليليس، جاك ديلان جريزر، جيك ويرى، جايدين مارتيل، جاى ريان، خافيير بوتيت، جيمس رانسونى، ومن إخراج أندي موسكيتي، وتأليف جارى دوبرمان، جيسون فوكس، ومن رواية ستيفن كينج.
ويدورالجزء الجديد من الفيلم بعد 27 عامًا من أول لقاء مع Pennywise المرعب، أكبر أعضاء نادى Losers Club وانتقلوا بعيدا عن المدينة لترجعهم مكالمة هاتفية من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف إيرادات فيلم الرعب It: Chapter Two وصلت كام بعد شهر من عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.