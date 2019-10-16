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شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بالـ "برنس" فى شوارع نيويورك .. مش بتفرق معاها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح فيلم جنيفر لوبيز الجديد " Hustlers " وتحقيقه إيرادات بلغت 121 مليون دولار حول العالم ، تركز الآن لوبيز ذات الـ 50 عاما في مشروعها السينمائي الجديد، حيث تصور مشاهد فيلمها الجديد " Marry Me " .
التقطت عدسات مصوري " البابارتزي جينفر وهي ترتدي " برنس حمام أبيض " وذلك أثناء مغادرتها فندق بلازا في مانهاتن ، بمدينة نيويورك قبل يوم مزدحم من أجل تصوير " Marry Me " .
تدورأحداث الفيلم حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها جنيفرلوبيزوتكتشف أن خطيبها نجم الروك، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن، و يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم .
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جنيفر لوبيز (2)
جنيفر لوبيز (3)
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