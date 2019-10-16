شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تعليقا على العدوان التركي: وطني لا بارك الله بمن جرحك والان مع التفاصيل

علقت النجمة السورية أصالة، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، على ما أصاب وطنها "سوريا" على يد العدوان التركي الذى خلف ورائه الكثير من الضحايا وشرد الألاف.

وكتبت أصالة :" وطني بيت عتابا.. مغزولٌ من أعناق النّخلِ وأحلام النّحل..يمتدّ على مدّ الأشواق.. لابارك الله بمنّ جرحك .. ومنّ خانك ومن خذلك .. نعمّ ألمك أصّعب منّ أنّ يُحتمل، وأسمعُ أنينك يهزّ الجبال ، ولكنّك قويّ وستبقى واقفاً مهما حاولوا هدمك .. لأنّك الوطن للبعيد والقريب .. ولأنّك الحمول الصّبور ، ولأنّ الله معك ستنال ماتصبو إليه ، ولو بعد حين".