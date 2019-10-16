سلمى حايك تشكر متابعيها على "إنستغرام" بالإبر الصينية!







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت النجمة الأميركية المكسيكية من أصول لبنانية سلمى حايك بوصول عدد متابعي حسابها الرسمي على "إنستغرام" إلى 12 مليون، بصورةٍ جريئة ظهرت فيها عارية الظهر أثناء خضوعها لجلسة علاج وخز بالإبر الصينية. وعلقت كاتبة: "كل إبرة للصحة والرفاهية تمثّل كل مليون منكم. أنا ممتنة جدًا لكم جميعًا على حبكم ودعمكم!! لقد وصلت إلى 12 مليون Yaaaay".



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