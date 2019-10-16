شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير مسلسل "شبر مية" 20 ساعة يومياً للانتهاء من الحلقات فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف صناع مسلسل "شبر مية" ساعات تصوير العمل لتصل إلى 20 ساعة ومشاهد تصل إلى 15 و 16 مشهد يومياً، من أجل إنهاء أكبر عدد من الحلقات خاصة مع انطلاق عرض العمل على شاشة dmc ومنصة watch it الرقمية الأسبوع الماضى وتسليم 20 حلقة من حلقات المسلسل إلى القناة.

كان مخرج العمل طارق رفعت قد تعرض لوعكة صحية شديد فى القلب، دخل على إثرها المستشفى، حيث اضطر الفريق الطبى المعالج لتركيب دعمات له، ومن المقرر أن يعود للتصوير خلال الأيام المقبلة، ويكمل المخرج المساعد حالياً تصوير باقى الحلقات، حيث يتبقى 20 يوماً وينتهى التصوير نهائيا.

مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه فى إطار 50 حلقة، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت اشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.



شبر مية

"شبر مية" بدأ يسرد حكاية 3 رجال لكل منهم شخصية فالأول أحمد السعدنى متعدد العلاقات النسائية ولكنه يرفض فكرة الزواج ويفاجأ بوجود ابن له، ومحمد على رزق توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة ويدخل فى صراع شرس، ومراد مكرم الذى بدى واضحًا أنه لم يقدر على تحمل مسئولية أبنائه فقرر الانفصال عن زوجته والزواج من أخرى فيقع تحت ضغط الحياة والأموال وتتوالى الأحداث.

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وحققت الحلقات الأولى من المسلسل ردود أفعال مميزة مع الجمهور واستطاع الدخول فى قائمة الأكثر بحثاً على موقع جوجل لثلاثة أيام متتالية مع بدء عرضه يوم الاثنين الماضى 7 أكتوبر على قناة dmc والثلاثاء على منصة watch it الرقمية.



أحمد السعدنى ونجلاء بدر



نجلاء بدر واحمد السعدنى