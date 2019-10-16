مدحت العدل يعلق على تأجيل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: عبر الشاعر والسيناريست مدحت العدل عن حزنه بسبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وقال عبر حسابه على تويتر: "أقسم بالله أحزنني تأجيل المباراة.. كنت أتمني موسما محترما ومنتظما ولكن لا جدوى". وأُعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري إلى موعد لاحق، لم يحدد بعد، لأسباب أمنية.

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