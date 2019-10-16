فيديو| رانيا يوسف تستطلع رأي جمهورها في اللوك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو لها خلال تواجدها في أحد مراكز التجميل، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت رانيا بـ"لوك" جديد، وسألت جمورها: "إيه رأيكم في اللوك الجديد". وتفاعل عدد كبير من الجمهور وابدوا إعجابهم باللوك الجديد. وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل ملايكة إبليس، عبر منصة شاهد بلس، كما تصور الآن دورها في مسلسل الأنسة فرح.

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