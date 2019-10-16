بالفيديو|"CBC" تستحوذ على "بلا دليل".. تعرف على موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

حصلت شبكة قنوات "سي بي سي" على حقوق عرض مسلسل "بلا دليل"، بطولة درة، وخالد سليم.

وذكرت الشبكة أنها ستبدأ عرض المسلسل في 21 أكتوبر الجاري، على القناة الرئيسية، وذلك في الثامنة مساءً.

ونشر الحساب الرسمي للشبكة عن البرومو الأول للمسلسل، الذي يسيطر عليه الغموض والتشويق.

المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.