لأول مرة.. تامر عاشور مع أدهم سليمان في "ايرو سبورت"

يستضيف نادي ايرو سبورت، بالمطار، يوم السبت الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، حفل السوبر ستار تامر عاشور والفنان أدهم سليمان والدي جي رامى بلازن، والفنانة هنادي. السوبر ستار تامر عاشور والفنان أدهم سليمان والدي جي رامى بلازن، والفنانة هنادي. ويبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساءً، بسعر تذاكر يتراوح بين 250 جنيهًا والذهبية 500 جنيهًا.



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