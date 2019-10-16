شاهد.. بولا يعقوبيان لوزير لبناني: “الشرف مش بين الاجرين الشرف بالراس اللي ما عندك ياه”

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 03:56 صباحاً - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من سجال للاعلامية والنائبة في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان ووزير المهجرين غسان عطاالله عبر قناة “الجديد”.

وبدأ السجال بعد ان اتهم الوزير التابع لـ “التيار الوطني الحر” النائبة يعقوبيان بأنها “وصلت إلى النيابة بطريقة غير أخلاقية” لترد يعقوبيان عليه بالقول: “انت اللي عم تحكي عندك اخلاق يا عيب الشوم عليك”.

وتابعت بولا يقعوبيان: “انا تاريخي بشرف اكثر منك ومن عيلتك ومن تيارك اللي نازلين نهب بالبلد”.

واضافت: “من غير المعقول أنّه كلما فاتحنا أحداً من التيار الوطني الحر بموضوع الآداء السياسي يردّ علينا بمواضيع الشرف، الشرف ليس بين الرجلين إنّما بالرأس وهذا ما لا تملكه”، متوجهةً إليه بالقول: “أنتم تيار الزنار والنازل”.