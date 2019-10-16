ياسمين صبري تتألق بإطلالة انيقة في احدث صورها

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 03:56 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على انستغرام بصورة جديدة في إطلالة جذابة وانيقة من آخر ظهور لها.
وتألقت ياسمين صبري بفستان رمادي قصير، “وبليزر” كحلي، مع حذاء كعب باللون الأبيض، وشعر منسدل على كتفيها، ومكياج ناعم يناسب إطلالتها، كما ارتدت ساعة باللون الأسود.
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