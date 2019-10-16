احلام تنشر اغنية روسية عن محمد بن زايد وبوتين!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 02:59 صباحاً - نشرت الفنانة الاماراتية احلام اغنية باللغة الروسية تتغنى بولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن راشد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلقت احلام على الفيديو قائلة: “الروس أعدوا أغنية عن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة استقباله للرئيس الروسي بوتين”. يذكر ان فلاديمير بوتين وصل امس الى الامارات في إطار جولة خليجية بدأها بزيارة السعودية.

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