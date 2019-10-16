صور.. عقد قران الفنانة الهندية موهينا كوماري سينغ بطلة «ماذا أُسمّى هذه العلاقة»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

الممثلة التلفزيونية الهندية موهينا كوماري سينغ التي لعبت دور كيرتي جوينكا بمسلسل “ماذا أسمي هذه العلاقة” عقدت قرانها على حبيبها سويش روات، حيث أقيمت ليلة “الحناء” في 13 أكتوبر 2019، مع حفل ضم العائلتين والأصدقاء المقربين.

بدت كوماري مذهلة في ثوبها، وقد زينت رأسها بمجوهرات ملكية تقليدية، من ناحية أخرى، كان العريس يبدو وكأنه أمير في بدلة خضراء، حيث ظهرت صور من احتفالات عقد قران والحناء، بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

عدد من جمهور ومتابعي الممثلة -وهي أميرة واقع الحياة لأنها تنتمي إلى عائلة ريوا الملكية (ماديا براديش)- على مواقع التواصل الاجتماعي، قام بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو من ليلة الحناء أو ما تسمى بالهند “سانجيت”، وقد شوهدت كوماري وهو يقف بسعادة مع العريس.

شارك موهينا وسويش في حفل الخطوبة في فبراير 2019 في غوا، حضر الحفل بعض النجوم المشاركين في مسلسل “ماذا أسمي هذه العلاقة” “Yish Rishta Kya Kehlata Hai”، مثل شيفانجي جوشي ومحسن خان.

من المتوقع أن يقام حفل استقبال العروسين يومي 9 و 10 نوفمبر المقبل على التوالي، بحسب وسائل إعلام هندية.