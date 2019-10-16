عشاء يجمع جاكلين فرنانديز بفيكتوريا بيكهام.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

خلال عطلة نهاية الأسبوع، شوهدت ممثلة Murder 2 ، جاكلين فرنانديز، مع مغنية Spice Girls السابقة، ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، بحفل “سبلاش”، الذي أطلقت فيه أكبر سلسلة متاجر للأزياء العصرية في منطقة الشرق الأوسط.

وتكللت الفعالية بحضور متألق لنجمة بوليوود جاكلين فرنانديز، التي تم اختيارها مؤخرًا سفيرةً للعلامة، برفقة رازا بيج، عضو مجلس إدارة “مجموعة لاندمارك” والرئيس التنفيذي لعلامة “سبلاش”

فرنانديز، التي تنشط تماما على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تشارك صور ومقاطع فيديو مع اتباعها، مؤخرا شاركت بعض الصور مع فيكتوريا بيكهام وهدى قطان، وهي خبيرة تجميل، ويوتيوبر عراقية-أمريكية، في حدث الأزياء الشهير.

في حين بدت فيكتوريا رائعة في ثوبها الأزرق، تألقت كل من جاكلين وهدي في اللون الأسود، لم يقتصر الأمر على مشاركة فيكتوريا للصور بل أيضًا في وضع علامة اعجاب على بوست جاكلين، وعلقت: “شكرا جزيلا لاستضافتي دبي”.