الفنان الهندي جوناثان فان نيس يعلن إصابته بمرض الإيدز

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

سبب الفنان الهندي الشهير جوناثان فان نيس، محبيه وجمهوره بعدما كشف، عن قيامه بعمل اختبار لفيروس نقص المناعة البشرية عندما كان في سن الـ25، وجاءت النتيجة إيجابية.

قبل صدور مذكراته, “Over the Top” تحدث نيس مؤخراً لصحيفة “نيويورك تايمز” عن صحته وتاريخ الإدمان، وقال: “لقد كنت أعاني من كوابيس كل ليلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لأنني خائف من أن أكون بهذا الضعف مع الناس”، مضيفا:”هناك قضايا يجب الحديث عنها”.

ومضى فان نيس يقول إنه يعتقد نفسه “عضوا ً فخوراً في المجتمع الجميل المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية” ويأمل في أن تؤدي شفافيته المحيطة بهذا الموضوع إلى إغلاق المفاهيم الخاطئة حول هذا الأمر.

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وقال في تصريحاته: “عندما صدر مسلسل “Queer Eye”، كان الأمر صعباً حقاً لأنني كنت أقول: “هل أريد أن أتحدث عن وضعي؟” مشيراً إلى أن المناخ السياسي قد ساعده في اتخاذ قرار إعلان الحقيقة”.

واضاف “أشعر بالحاجة إلى التحدث عن هذا”، وقد تحدث في مذكراته عن إساءة صبي أكبر سنا في سن مبكرة، معاملته، واعتدائه عليه، والتي “زرعت البذور لسلوكيات أخرى مدمرة للذات”.

في الوقت الذي كان في أوائل العشرينات، فان نيس كان يستخدم عقاقير ذات تأثير عقلي، وانتهى به المطاف بالذهاب إلى إعادة التأهيل مرتين.

كان جوناثان فان نيس، قد اثار حالة من الجدل مؤخراً، خلال ظهوره على السجادة الحمراء لتوزيع جوائز الـ”إيمى”، بعد أن اختار فستان نسائى باللون الأسود، مع حذاء كعب نسائي و كاب للظهر.