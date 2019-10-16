سنايا إيراني تختتم تصوير Ghost في اجواء لندن الباردة

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
سنايا إيراني، التي أصبحت اسمًا مألوفًا في مسلسلات التليفزيون، ستظهر لأول مرة في سينما بوليوود مع المخرج فيكرام بهات في “Ghost”.
الفيلم مستوحى من قصة واقعية تتناول قضية شهيرة باسم آرني شايان جونسون، وتم تصوير الفيلم في لندن في ظروف مناخية قاسية.
وتعليقًا على ذلك، قالت سنايا: “كان الطقس في لندن شديد البرودة مما جعل من الصعب تصوير مشاهد الفيلم الجديد.لم نكن نتوقع أن يستمر الجو البارد لأيام متتالية، لكن المناخ يمكن أن يكون غير متوقع.
إضافة إلى ذلك، قالت الممثلة: “لم يكن هناك الكثير من المشاهد في الهواء الطلق، ولكن عانينا الأمرين كلما تعرضنا للتصوير الخارجي، كان من الصعب للغاية التعامل مع الطقس. قمنا بالتصوير في درجات حرارة تحت الصفر ولكن في النهاية، حصلنا على جميع المشاهد المطلوبة”.
Ghost، من إنتاج فاجي باجاني Vashu Bhagnani، ومن إخراج فيكرام بهات Vikram Bhatt، وبطولة سنايا ايراني Sanaya Irani وشيفام براجافا Shivam Bhaargava، ومن المتوقع أن يصدر في دور السينما في 18 أكتوبر.
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