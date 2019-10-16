بوراك أوزجفيت يطير إلى كان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» إلى مدينة كان الفرنسية، للمشاركة في فعاليات معرض «ميبكوم» للمحتوى الترفيهي الذي يُقام سنوياً هناك.

بوراك سافر للترويج لمسلسله المنتظر «قيامة عثمان»، حيث شارك النجم التركي، محبيه ومتابعيه بصورة مميزة له على هامش المعرض العالمي، بدا فيها ببدلة كلاسيكية سوداء أنيقة، وظهر خلفه البوستر الدعائي للمسلسل.

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«قيامة عثمان» هو المسلسل الذي يعود به بوراك أوزجفيت بعد غياب عن الشاشة، حيث كان مسلسل «حب أعمى» آخر عمل درامي عُرض له، وقد شارك في بطولته على مدى موسمين أمام الفنانة التركية نسليهان أتاغول.

يُذكر أن «قيامة عثمان» هو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر «قيامة أرطغرل»، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.

من ناحية أخرى، استقبل بوراك أوزجفيت مولوده الأول من زوجته الفنانة التركية فهرية أفجان، أبريل الماضي، وقد اطلق الزوجان عليه اسم «كاران»