التوتر يفسد سهرة هاندة أرتشل مع حبيبها.. هل ستكون الأخيرة؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية هاندة أرتشل في أحدث ظهور لها مع حبيبها المغني مراد دالكيش خلال سهرة رومانسية جمعتهما على العشاء في أحد مطاعم منطقة أرناؤوط كوي.
وفي الوقت الذي بدا فيه الحبيبان في انسجام تام ببداية السهرة، رصد الصحيون التوتر الذي ظهر فجأة في حديث النجمين، حيث دار بينهما نقاش حاد، وعندما لاحظوا مراقبة المحيطين بهما، قررا مغادرة المكان.
الحبيبان انتظرا سيارتهما كثيراً أمام المطعم، إلا أن الغضب سيطر على ملامحهما بشكل جعلهما يفضلان الدخول للمطعم مرة أخرى، حتى لا ترصدهما الكاميرات، وذلك حتى قدوم السيارة ليفر الثنائي سريعاً من أمام الصحفيين.
هاندة إرتشل تعيش قصة حب مع مراد دالكيش الذي ارتبطت به عاطفياً نهاية 2017، وذلك بعد أشهر قليلة على طلاقه للفنانة التركية ميرفي بولجور التي انفصل عنها بعد عامين على زواجهما، وقد تخللت علاقة هاندة بدالكيش فترة انفصال، إلا أن المياة عادة لمجاريها بينهما بعد أن وقف الفنان التركي إلى جانبها في ازمتها الأخير عقب وفاة والدتها يناير الماضي.
من ناحية أخرى، تستعد هاندة إرتشل لتصوير مسلسل جديد بعنوان «عزيزة» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي، كما تشارك النجم التركي إبراهيم شيليكول بطولة فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «مولانا»
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