دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها في الكواليس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ مجموعة من أصدقاء الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، واحتفلوا بعيد ميلادها خلال كواليس تصوير مسلسلها الجديد.

دانييلا التي اكملت عامها الـ29، شاركت الفانز أجواء المفاجأة بمقطع فيديو طريف خلال تقطيعها لقالب كيك عيد ميلادها الأنيق، وشكرت أصدقائها على هذه المفاجأة بتعليق كتبت فيه: «ما في أحلى من إنّو تكون مجموع بأصدقاء بيحبّوك وفريق عمل بيغمرك بمحبتو.. اليوم عيد ميلادي.. وعم بحتفل فيه بأجمل مكان بالنسبة إلي.. بموقع تصوير مسلسلي الجديد».

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يُذكر أن دانييلا مشغولة بتصوير مسلسل «عودة» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان اللبناني نيكولا معوض، وسام فارس، إيهاب شعبان، وسام صباغ، إيلي متري، رانيا عيسى، وغيرهم، والعمل من إنتاج «إيجل فيلمز» لجمال سنان، ومن المقرر عرضه قريباً قبل الموسم الرمضاني المقبل.

من ناحية أخرى، شاركت دانييلا في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «الكاتب»أمام النجم السوري باسل خياط، ندى أبو فرحات، فادي أبي سمرا، نقولا دانيال، والعمل من تأليف ريم حنا، وإخراج رامي حنا.