الفنانة اللبنانية فيفيان مراد تستعد لدخول القفص الذهبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة اللبنانية فيفيان مراد لدخول القفص الذهبي، حيث تجهز للاحتفال بزفافها إلى شاب من خارج الوسط الفني.

فيفيان لم تكشف عن هوية العريس، في الوقت الذي أكدت فيه أنها على علاقة عاطفية به منذ 6 سنوات، كما كشفت عن أن صديقها المصمم الكويتي يوسف الجسمي بدأ بالفعل يعمل على فستان زفافها المنتظر، حيث ترتبط الفنانة بعلاقة صداقة قوية بالمصمم الشاب، وقد حضرت له مؤخراً عرض أزياء ضخم أقامه يوسف على هامش فعاليات أسبوع الموضة في بيروت، وتألقت خلال العرض بفستان طويل براق شديد الأناقة من تصميمه.

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من ناحية أخرى، طرحت فيفيان مراد حديثاً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «النسخة الأصلية»، كلمات وألحان راي صفدي، توزيع موسيقي مارك عبد النور، تسجيل، ميكس وماستيرنغ ستوديو فادي جيجي، والكليب من إخراج فادي حداد في ثالث تعاون بينهما بعد أغنية «مصر عظيمة» و «غل بقلبي غل».

يُذكر أن فيفيان مراد تستعد لإحياء حفل ضخم تنظمه غرفة الصناعة والتجارة اللبنانية سنوياً في أستراليا لتكريم عدد من رواد الأعمال، وذلك يوم26 أكتوبر المقبل.