سلمى حايك تخضع للعلاج بالإبر الصينية.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
نشرت النجمة والممثلة المكسيكية سلمى حايك، واللبنانية الأصل صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها عارية الظهر، خلال خضوعها لجلسة علاج بالإبر الصينية، وشاركت بها متابعيها.
وكانت النجمة العالمية قد استغلت وصول حسابها على انستجرام، لـ 12 مليون متابع، لتوجه رسالة شكر إلى متابعيها كافة، قائلة: أنا ممتنة جدًا لكم جميعًا على حبكم ودعمكم !!! لقد وصلت إلى 12 مليون.
وقامت سلمى بحث جمهورها على فوائد الإبر الصينية، قائلة: إبرة للصحة والرفاهية تمثل كل مليون منكم، ثم أعادت نفس الرسالة باللغة الإسبانية.
والجدير بالذكر أن الشركة المنتجة لفيلم “Like A Boss”، قد طرحت البرومو الدعائى الأول تمهيدا لعرضه فى يناير المقبل وذلك عبر موقع يوتيوب.
الفيلم من بطولة سلمى حايك وتيفاني حديش وروز بيرن، وإخراج ميغيل أرتيتا وكتبه سام بيتمان وآدم كول كيلي.
وتدور قصته عن محاولة فتاتين البحث عن ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.
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