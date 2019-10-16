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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن المطربة والنجمة الأمريكية المثيرة للجدل مايلي سايروس، البالغة من العمر 26 عامًا، لديها شيء تجاه الشبان الأستراليين، فبعد انفصالها عن حبيبها الممثل الأسترالي الوسيم “ليام هيمسورث”، دخلت في علاقة عاطفية جديدة مع شاب أسترالي آخر يدعى كودي سيمبسون.
وخلال حفل للنجمة العالمية، تباهى سيمبسون بحبيبته الجديدة سايروس، وقال إنه سعيد جدًا، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة بيبول.
وأضاف العازف الأسترالي قائلًا: مايلي مبدعة وشغوفة بأي شيء تفعله، وأنا مثلها في هذا الأمر، لذلك فإننا نتوافق كثيرًا”، وفي صباح اليوم التالي، خرج كودي سيمبسون ومايلي سايروس من أجل تناول وجبة الإفطار، وشاركتهما والدة سايروس “تيش” في لوس أنجلوس.
يذكر أن كودي سيمبسون مغرم بمايلي سايرس منذ أن كان في سن الـ 12، ولكنه انتظر كل هذه المدة لكي يعبر عن حبه لها، بعد انفصالها عن زميله الأسترالي ليام هيمسورث.
والجدير بالذكر أن هذا الأمر جاء أيضا، بعد ما انفصلت النجمة العالمية مايلي سايروس عن حبيبتها، المدعوة كايتلين، حيث كانت علاقة الحبيبين تزداد قوة؛ قبل أن ينفصلا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها.. مايلي سايروس تدخل علاقة عاطفية جديدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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