كاردي بي تتلقى هدية ثمينة من زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تلقت المطربة الأمريكية كاردي بي، هدية ثمينة من زوجها مغني الراب الأمريكي أوفست إحتفالاً بعيد ميلادها الـ27، وهي خاتم من الألماس على شكل قلب يطلق عليها إسم “تيتانيك دايموند”.

وكان برنامج ” et بالعربي”، قد عرض تقرير عن احتفالها بعيد ميلادها، ويظهر به زوجها وهو يفاجئها بالهدية التى تقدر بحوالي 4 مليون دولار.

ومن جانبها نشرت مطربة الهيب هوب اللامعة، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع “أنستجرام” ، لحظة تلقيها الهدية وعلقت قائلة : شكراً جزيلاً لك حبيبي، لا أستطيع ان أصدق، انا سعيدة جداً.

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وكانت كاردي بي، مغنية الراب الأمريكية الحاصلة على جائزة جرامي، عن أفضل ألبوم لعام 2018، ونجمة السوشيال ميديا، قد ظهرت مؤخرا، يإطلالة ساخنة وأنيقة في ثوب ساخن ضيق باللون الأرجواني أبرز مفاتنها، وهي تتجول في شوارع باريس بفرنسا، يوم 30 سبتمبر.

النجمة العالمية التي تشتهر بارتداء الألوان القوية كلما استطاعت، حاصرها الباباراتزي في الشارع، في أثناء خروجها لتناول العشاء في مطعم سيزار في باريس بفرنسا، في ثوب أرجواني مذهل.

وأظهر الثوب الضيق، مقدار ما تتمتع كاردي بي من اثارة بشكل لا يصدق، زاد من تلك الاثارة مطابقة حذائها ذات الكعب العالي، وتصفيف شعرها على طول الكتف، وأيضًا أظافرها الملونة، ومكياجها اللامع.