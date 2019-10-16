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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقت الفنانة المصرية رجاء الجداوي بالفنان العالمي فان دام، في حفل Joy Awards ، والذي أقيم على هامش منتدى صناعة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.
فان دام استقبل رجاء الجداوي بحفاوة شديدة، وقام بتقبيل يدها، كما قام الفنان الهندي شاروخان بتسليمها درع التكريم بنفسه.
وعن تفاصيل لقائها بفان دام، قالت رجاء: “لم ألتقي فان دام مسبقًا، ويبدو أن هناك من قال له إن هذه الفنانة محترمة... تفاجأت بتصرفاته معي وكأنه يعرفني منذ زمن”.
وأضافت: “أمسك بيدي وصعد بي إلى المسرح وأنزلني.. جاكي شان فعل الشيئ نفسه، والحقيقة القاعة اترجت من التصفيق اللي اتعملي في التكريم”.
أما عن الحوار الذي دار بينها وبين فان دام عقب التكريم، قالت: “هو شخصية لطيفة جدًا، لم يكن حديثًا طويلاً، فقط قال لي: مرحبًا، وسعيد برؤيتك”.
وكان قد أقيم حفل Joy Awards على هامش منتدى صناعة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الأحد ١٣ أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن قبّل يدها على المسرح.. رجاء الجداوي تكشف تفاصيل لقائها بالنجم العالمي فان دام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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