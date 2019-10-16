رانيا فريد شوقي في أحدث ظهور مع ابنتها.. نسخة طبق الأصل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة رانيا فريد شوقي مع ابنتها ملك من زوجها الأول «عاطف عوض»، حيث ظهرت رانيا برفقتها في عرض أزياء أيمن لحموني.

الصورة سببت صدمة ودهشة لعدد من جمهور رانيا، وخاصة أن ابنة رانيا أصبحت شابة جميلة، ورثت كل ملامح والدتها، وبدت نسخة مصغرة عنها.

رانيا فريد شوقي احتفلت مؤخرا بعيد زواجها الثالث من زوجها الثالث تامر الصراف، بينما سافرت معه لأحد الشواطئ الساحلية.

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الفنانة المصرية تزوجت في بداية حياتها من مصمم الرقصات عاطف عوض، وأنجبت منه ابنتيها ملك وفريدة، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

رانيا تزوجت عام 2007 من الفنان مصطفى فهمي، ولكن الخلافات دبت بينهما على وتم الطلاق 3 مرات متتالية، وانفصلت عنه لتتزوج من تامر الصراف عام 2015.

الفنانة المصرية هي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، كان لها بداية قوية معه في السينما وقدمت الاستعراض من خلال فيلم «آه وآه من شربات»، ولكنها تألقت دراميا خلال الفترة الماضية.

رانيا شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، والذي شارك به عدد من نجوم الفن على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب.