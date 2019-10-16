طليقة ماجد المصري تعيد نشر صورهما معًا وتثير التساؤلات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية منى إش إش عن صورة قديمة لها تجمعها بطليقها الفنان ماجد المصري.

منى نشرت الصورة عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «ماجد المصري ومنى إش إش أشهر دويتو في التسعينات اللي على يمين ماجد رانيا فريد شوقي ورانيا محمود ياسين».

الصورة سببت حالة من الجدل، وخاصة أن منى بدأت منذ فترة تنشر صورها القديمة مع زوجها، وصور من حفل زفافهما.

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الجمهور تساءل عن سبب نشر هذه الصور في هذا التوقيت، ونفت منى ما قيل بشأن غيرتها على ماجد، وقالت إن الانفصال تم منذ سنوات، وصرحت بأنه لم يقدر ما فعلته من أجل أولاده، ولغاها، كما لغى كل تاريخه الفني معها.

ماجد المصري تزوج منى إش إش في التسعينات وكون معها دويتو منى وأحمد، ولكن حدث الانفصال بعد ذلك، وبعدما أنجب منها ابنه أحمد وابنته ماهيتاب.

الفنان المصري احتفل مؤخرا بزفاف نجله أحمد بحضور مى إش إش وعدد من نجوم الوسط الفني.

ماجد متزوج حاليا من رانيا أبو النصر، وأنجب منها ولد وفتاة، ويعيشان حياة زوجية مستقرة.