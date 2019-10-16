لبلبة تكشف سبب عدم إنجابها لأبناء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية لبلبة، عن سعادتها بتكريم صديقتها الفنانة نبيلة عبيد، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط.

لبلبة، قالت في تصريحات صحفية: “نبيلة عبيد، فنانة موهوبة وأعطت للفن الكثير من حياتها”.

وأضافت: “نبيلة عبيد حرمت من حياتها الخاصة والزواج وتكوين أسرة وأبناء لأن الفن أخذ كل مجهودها ووقتها”.

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وتابعت: “نبيلة عبيد تمثل شخصيتي في بعض الأجزاء منها أنني فضلت التمثيل واختيار الأدوار بشدة وصرفت النظر عن الإنجاب، فأنا لم أندم علي هذا الموضوع، خاصة أنني رأيت حب الجمهور أثناء استقبالي، كل ما يشغل بالي هو أن أترك رصيدا محترما للجمهور يتذكرني به”.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط اختارت النجمة لبلبة لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بالمهرجان فى الدورة الـ35.

وتعد لبلبة، هي الأكثر مشاركة وعطاءً مع النجوم الكبار فشاركت الفنانين نور الشريف وعادل إمام ومحمد صبحي وأحمد زكي في أفلامهم، ونالت العديد من الجوائز والتكريمات من كل المهرجانات المصرية والعربية والعالمية، ونالت فقط عن فيلمها “ليلة ساخنة” عددا كبيرا من الجوائز.